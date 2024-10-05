Наследники династии американских миллионеров продают родовое поместье

Наследники династии американских миллионеров Вандербильтов продают родовое поместье в штате Род Айленд. Об этом сообщает газета The New York Post.

На торги дома «Сотбис» отправляется конная ферма Сэнди-Пойнт. Она располагается в Портсмуте и была построена в 1902 году по заказу железнодорожного магната и крупного конезаводчика Реджинальда Клейпула Вандербильта.

Первоначальная стоимость лота составляет $3,5 млн. Поместье было построено в так называемый «Позолоченный век», эпоху быстрого роста капиталов промышленных магнатов в Соединенных Штатах. Площадь дома составляет 2,8 тыс. квадратных метров, среди удобств — восемь спален и пять ванных.

До этого муж автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексей Блиновский снизил цену за дом на 250 миллионов рублей на фоне судов.

Ранее стало известно о судьбе полумиллионного иска против караоке Алексея Чумакова.