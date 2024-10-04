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Представители бизнеса поделились трендами цифрового маркетинга FMCG-сектора

Представители известных брендов рассказали о способах увеличить продажи

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За последние 2 года российский потребитель существенно изменил стиль жизни, приоритеты и активность в социальных медиа. Об этом на прошедшей в Москве конференции E-commerce Digital Day заявила директор по стратегии СберСеллера Евгения Лысенко.

Она отметила, что трансформировалось и коммуникационное окружение вокруг человека — каждый день бренды борются за его интерес, поэтому давление возрастает.

«Если раньше для привлечения внимания и побуждения к покупке работало «правило 7 касаний», то сейчас требуется больше — от 10 до 20. Идеальным решением становятся комплексные проекты с мультикасаниями, где каждый контакт усиливает ценность бренда для аудитории», — сказала Евгения Лысенко.

Исполнительный директор платформы для блогеров и рекламодателей Perfluence Екатерина Бокова Екатерина Бокова поделилась данными совместного исследования с компанией Tiburon, посвященного изучению особенностей покупательской активности на территории маркетплейсов.

В нем рассматривались факторы влияния на принятие решения о покупке.

Инфлюенс-маркетинг оказался одним из эффективных инструментов для продвижения разных категорий товаров.

Также Екатерина Бокова рассказала о лучших практиках сотрудничества с нано- и микроблогерами.

«Блогеры становятся неотъемлемой частью маркетинговой стратегии. Мы видим, как контент, создаваемый нашими партнерами-инфлюенсерами, оказывает прямое влияние на потребителей», — заявила она.

Конференция была организована сервисами «Мегамаркет», «Купер», «Самокат», сейлз-хаусом СберСеллер.

Мероприятие посетили более 100 представителей известных брендов, среди которых «Мираторг», «Индилайт», «Савушкин» и другие.

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