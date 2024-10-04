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Эксперты «Авито Авто» рассказали о новых трендах авторынка

В «Авито Авто» заявили о росте интереса россиян к новым автомобилям

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Пресс-служба «Авито»

Россияне стали больше интересоваться новыми автомобилями в этом году, при этом покупатели все чаще обращают внимание на китайские бренды. Об этом на организованной «Авито Авто» конференции для представителей компаний, занимающихся ввозом автомобилей, рассказал аналитик платформы Артем Соколов.

Специалист «Авито Авто» отметил, что есть несколько трендов, которые на сегодняшний день определяют развитие сегмента новых авто в России и влияют на бизнес дистрибьюторов.

Во-первых, количество активных пользователей, интересующихся новыми автомобилями, увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе 2024 года доля предложений новых автомобилей на платформе составила 24%. При этом наблюдается устойчивый рост: в августе 2023 года этот показатель был равен 19%, а в августе 2022 года — 15%.

Также он сообщил, что с начала 2022 года по август 2024 года количество объявлений о продаже новых автомобилей увеличилось на 40%. Средняя цена на новый автомобиль в годовом выражении снизилась на 6,5%, достигнув 3,3 млн рублей.

«Доля китайских брендов в сегменте новых автомобилей стабилизировалась и составляет чуть более 70% в течение 2024 года. Также наблюдается изменение в предпочтениях потребителей: они все чаще обращают внимание на китайские бренды, которые появляются в дополнение к европейским и японским автомобилям с пробегом», — рассказал Артем Соколов.

Руководитель направления «Новые авто» в «Авито» Никита Ивахненко назвал главной целью платформы рост качества и объема трафика для дилеров, запуск новых продуктов для импортеров автомобилей, работающих в России, и обеспечение прозрачности и комфорта для покупателей.

«На нашем рынке появилось много новых марок, и «Авито Авто» стремится помочь им облегчить взаимодействие с дилерской сетью, повысить ее управляемость и соблюдение стандартов бренда», — сказал Никита Ивахненко.

Он отметил, что с помощью инструментов платформы можно повысить осведомленность потребителей о брендах и моделях.

По его словам, платформа помогает новым брендам доносить до аудитории информацию о новинках и их особенностях, а также старается повысить эффективность взаимодействия дилеров с клиентами — внедряет стандарты качества и требования к листингу, модерирует цены, опираясь на данные от импортеров, проводит проверки и многое другое.

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