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Цена нефти марки Brent достигла $79 за баррель

Стоимость нефти марки Brent достигла $79 за баррель впервые с 30 августа

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Brendan McDermid/Reuters

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре достигала $79 за баррель впервые с 30 августа. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Согласно ее данным на 13:43 мск, цена барреля данной марки нефти увеличилась на 1,78%, до $79. При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре подорожал на 1,85%, до $75 за баррель.

3 октября агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минфина РФ сообщило, что нефтяные доходы российского бюджета в сентябре показали небольшой рост по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на энергоносители.

В сентябре бюджет России получил от нефтяной отрасли 597,2 млрд рублей ($6,28 млрд), что на 4% больше, чем год назад. Этот рост произошел на фоне сокращения вдвое ежемесячных субсидий производителям нефти.

Поступления от ключевых налогов на нефтедобычу снизились до 902 млрд рублей, что почти на 10% меньше, чем годом ранее. Это связано с укреплением рубля и снижением цен на российскую нефть Urals.

Ранее эксперт оценил вероятность мирового нефтяного кризиса.

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