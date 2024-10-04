Бакальчук подал многомиллиардный иск против Wildberries

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал очередной иск к ООО «РВБ», Wildberries и Татьяне Ким (Бакальчук) более чем на 350 млрд рублей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В эту сумму он оценил активы Wildberries, которые, по мнению Бакальчука, были незаконно переданы «РВБ», — склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, сайт «и многое другое, что создавалось годами».

3 октября Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы к своей жене и ООО «РВБ» с требованием признать недействительной сделку по передаче домена Wildberries.ru объединенной компании. Он настаивает на том, что не позволит никому присвоить результаты своей 20-летней работы без его согласия и планирует вернуть себе домен.

Wildberries начала объединение с Russ в июне, процесс слияния завершился в начале августа. Для этого стороны создали совместное предприятие — ООО «РВБ». Цель объединения двух площадок заключалась в создании конкурента американскому Amazon и китайской Alibaba.

Ранее руководство Wildberries обвинили в плохом обращении с сотрудниками.