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ВТБ повысил ставки по краткосрочным депозитам

ВТБ повысил максимальную ставку по вкладам на полгода до 21 %

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

ВТБ повысил максимальную ставку по вкладам на полгода до 21 %. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Кредитная организация решила повысить ставки по вкладам в рублях, китайском юане и по накопительному счету. В частности, по программе «ВТБ-Вклад» при привлечении банком новых средств максимальная ставка будет составлять 19,6%.

Для текущих клиентов банк также увеличил доходность по вкладу сроком на три-шесть месяцев до 20% годовых. В сегменте «Премиум» и Private Banking максимум доходности достигнет 20,5 и 21% соответственно.

До этого сообщалось, что средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России по итогам второй декады сентября достигла 17,99% годовых. В начале месяца показатель составлял 17,63%. Таким образом, прирост за период составил 0,36 процентного пункта (п. п.).

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