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В России обсудят упрощение уплаты НДФЛ

РБК: власти рассматривают упрощение уплаты НДФЛ

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Правительство РФ планирует сократить административную нагрузку на россиян за счет некоторых изменений в налоговой системе. Об этом пишет РБК со ссылкой на приложения к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов», внесенных в Госдуму в пакете документов к проекту бюджета.

В частности, власти рассматривают возможность сделать так, чтобы НДФЛ удерживался налоговым агентом уже с учетом имущественных вычетов.

Уменьшить налоговую нагрузку на граждан планируется за счет замены штрафов за ряд налоговых нарушений на предупреждение.

Кроме того, власти намерены рассмотреть возможность использования данных из Единого регистра населения (ЕРН) для учета физлиц в налоговых органах.

Объем налогооблагаемых доходов работающего населения РФ по итогам января — июля достиг 27,1 трлн рублей. Показатель на 26% превышает значение за аналогичный период 2023 года.

Ранее в Минфине раскритиковали налог на сверхприбыль.

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