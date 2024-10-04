Т-Банк закрыл одну из крупнейших сделок на столичном рынке офисной недвижимости

Т-Банк договорился об аренде офиса в бизнес-центре «Искра» на Ленинградском проспекте Москвы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Общая площадь помещения – 24 600 кв. м, там можно разместить 3500 человек. Договор кредитной организации с оператором Business Club был заключен на семь лет.

В Business Club отметили, что сделка стала крупнейшей на столичном офисном рынке в 2024 году.

Банк сможет разместить сотрудников в новом офисе только через год, когда эти площади освободят контрагенты IT-холдинга Ozon, который является текущим арендатором помещения.

Ранее Росбанк вошел в одну группу с Т-Банком.

11 сентября глава Т-Банка Станислав Близнюк заявил, что присоединение Росбанка в формате филиала в рамках интеграции банков обеспечит клиентам максимальный бесшовный переход с одной платформы на другую.

Ранее сообщалось, что россиян планируют начать уведомлять об одной банковской услуге.