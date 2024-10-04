Стало известно, сколько квартир продается в небоскребах Москвы

В Москве продаются 3675 квартир в 23 небоскребах на разных стадиях строительства. Это 7% от общего количества лотов в «старой» Москве, говорится в исследовании аналитиков VSN Group (есть у «Газеты.Ru»).

Преобладающее количество высотных проектов относится к сегменту «бизнес» — 12 жилых комплексов, на «бизнес+» приходится четыре комплекса, в комфорт-классе представлено три небоскреба, и лишь один — премиального сегмента.

Эксперты отметили существенный рост цены на квартиры в небоскребах за три года — так, в 2022 году показатель находился на уровне 415,5 тыс. рублей за кв. м, в 2023-м увеличился на 3%, до 426,8 тыс. руб/кв. м, а к 2024-му повышение достигло 17%, до 498,9 тыс. руб/кв. м.

«Количество небоскребов в Москве продолжит постепенно увеличиваться, что связано с отменой в городе такого показателя, как предельная высотность зданий. Девелоперы, имеющие опыт строительства высотных проектов, будут активно использовать такую возможность. Однако важно отметить, что подобными мощностями обладают далеко не все застройщики, а после преодоления отметки в 150 м существенно увеличивается себестоимость строительства», — отметила генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

По ее словам, это происходит за счет дополнительных технических этажей и требований к системе противопожарной безопасности.

Исследование было проведено в октябре.

Ранее стало известно, в каких городах подорожали квартиры.