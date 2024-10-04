Аренда жилья в России подорожала еще больше

Средняя цена аренды студий в российских городах-миллионниках к концу сентября составила почти 32 тыс. рублей (+4,5% за месяц). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

Стоимость съемных однокомнатных квартир достигла 35 тыс. рублей (+6,9% за месяц), «двушек» — 45 тыс. рублей (+3,6% за месяц), «трешек» — 61 тыс. рублей (+3,1% за месяц).

Как и в августе, лидером по росту цен на долгосрочную аренду всех типов квартир стал Красноярск (+17,8% за месяц, до 27 тыс. рублей в среднем). На втором месте оказалась Самара (+15,8%, до 39 тыс. рублей), на третьем — Екатеринбург (+13,1%, до 41 тыс. рублей).

Единственный город, где медианная цена аренды снизилась — Омск (-0,8%, до 25 тыс. рублей). В Новосибирске стоимость съемного жилья не изменилась и осталась на отметке 40 тыс. рублей.

«Несмотря на сохраняющуюся активность арендаторов и продолжающийся рост медианных цен на аренду, предложение съемных квартир начинает восполняться. Подобный рост может быть связан с переходом собственников, которые временно отложили продажу недвижимости из-за низкого спроса на «вторичку», на рынок долгосрочной аренды. При этом среди таких «переходящих» квартир встречаются не только лоты из старого жилого фонда, но и квартиры в современных проектах, что также положительно влияет на рост медианных ставок в городе», — отметил руководитель сервиса Роман Жуков.

Но спрос на рынке аренды пока все равно превышает предложение, заключил эксперт.

Исследование было проведено в октябре.

Ранее в августе подорожала аренда жилья.