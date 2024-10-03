В МВФ назвали последствия эскалации на Ближнем Востоке для экономики

Эскалация на Ближнем Востоке может привести к серьезным последствиям для экономики региона и мира. Об этом заявил официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, сообщает РИА Новости.

По ее словам, организация пристально следит за обострением ближневосточного конфликта с очень большой обеспокоенностью.

«Возможность дальнейшей эскалации конфликта повышает угрозы и неопределенность, а также может иметь значительные экономические последствия для региона и за его пределами», — сказала Козак.

Она добавила, что МВФ призывает к завершению текущих конфликтов не только на Ближнем Востоке, но и в других местах.

3 октября сообщалось, что мировые фондовые рынки показали снижение на фоне роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Европейские и азиатские фондовые индексы продемонстрировали общее падение в четверг. Индекс еврозоны снизился на 0,5%, а общемировой индекс MSCI упал на 0,2%. Азиатско-Тихоокеанские акции за пределами Японии потеряли 1%.

Нефтяные фьючерсы Brent и WTI выросли более чем на $1, достигнув $75,27 и $71,52 соответственно. Рост цен на нефть связан с опасениями, что конфликт может нарушить поставки нефти из ключевого экспортного региона.

Ранее Трамп назвал ракетную атаку Ирана на Израиль войной, которую можно было предотвратить.