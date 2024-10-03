Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МВФ назвали последствия эскалации на Ближнем Востоке для экономики

МВФ: ближневосточная эскалация будет иметь серьезные последствия для экономики

close
Yuri Gripas/Reuters

Эскалация на Ближнем Востоке может привести к серьезным последствиям для экономики региона и мира. Об этом заявил официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, сообщает РИА Новости.

По ее словам, организация пристально следит за обострением ближневосточного конфликта с очень большой обеспокоенностью.

«Возможность дальнейшей эскалации конфликта повышает угрозы и неопределенность, а также может иметь значительные экономические последствия для региона и за его пределами», — сказала Козак.

Она добавила, что МВФ призывает к завершению текущих конфликтов не только на Ближнем Востоке, но и в других местах.

3 октября сообщалось, что мировые фондовые рынки показали снижение на фоне роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Европейские и азиатские фондовые индексы продемонстрировали общее падение в четверг. Индекс еврозоны снизился на 0,5%, а общемировой индекс MSCI упал на 0,2%. Азиатско-Тихоокеанские акции за пределами Японии потеряли 1%.

Нефтяные фьючерсы Brent и WTI выросли более чем на $1, достигнув $75,27 и $71,52 соответственно. Рост цен на нефть связан с опасениями, что конфликт может нарушить поставки нефти из ключевого экспортного региона.

Ранее Трамп назвал ракетную атаку Ирана на Израиль войной, которую можно было предотвратить.

Все новости на тему:
Удар Ирана по Израилю
Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами