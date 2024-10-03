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Конфликт на Ближнем Востоке влияет на глобальные рынки

Brent и WTI выросли более чем на доллар из-за ближневосточного конфликта

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Eric Gay/AP

Мировые фондовые рынки показали снижение на фоне роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters .

Европейские и азиатские фондовые индексы продемонстрировали общее падение в четверг. Индекс еврозоны снизился на 0,5%, а общемировой индекс MSCI упал на 0,2%. Азиатско-Тихоокеанские акции за пределами Японии потеряли 1%.

Нефтяные фьючерсы Brent и WTI выросли более чем на $1, достигнув $75,27 и $71,52 соответственно. Рост цен на нефть связан с опасениями, что конфликт может нарушить поставки нефти из ключевого экспортного региона.

«Нефть показала хорошую неделю. Но в контексте вы смотрите на низкие 70-е против летних уровней в 80-х. Так что я не думаю, что есть сигнал от рынка говорить, готовьтесь к серьезной эскалации... Но ситуация нестабильная», — заявил управляющий директор по управлению капиталом в Arbuthnot Latham Эрен Осман.

На валютном рынке евро торговался на уровне $1,10415, а индекс доллара США вырос на 0,2% до 101,87. Фунт стерлингов упал на 1,1% до $1,3116 после заявления главы Банка Англии о возможности более агрессивного снижения ставок.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, оценил вероятность мирового нефтяного кризиса.

Ранее мировому спросу на газ предрекли резкий рост к 2050 году.

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