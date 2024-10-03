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Яндекс готовится к приобретению страховщика

«Ъ»: Яндекс готовится к приобретению страхового бизнеса

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Яндекс рассматривает возможность приобретения небольшой страховой компании с лицензией для развития страхового направления. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на страховом рынке.

«Компания уже начала набор сотрудников для страхового направления, первые кадры уже пришли», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Коммерческий директор департамента аналитических решений «КОРУС консалтинга» Константин Смирнов отметил: «Развитие страхового направления — логичный шаг для «Яндекса». Это позволит компании предлагать комплекс услуг, повышая маржинальность бизнеса».

По мнению независимого эксперта Андрея Бархоты, «Яндексу» достаточно приобрести страховую компанию с капиталом 300–800 млн руб., не обремененную обязательствами. Руководитель агентства «Бизнесдром» Павел Самиев утверждает, что на рынке сейчас есть до пяти таких предложений.

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