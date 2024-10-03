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Стало известно о рекордном росте госдолга США

РИА Новости: госдолг США за два дня вырос на рекордные $347,6 млрд

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Reuters

Государственный долг США вырос на рекордные $347,6 млрд при наступлении нового финансового года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные минфина Соединенных Штатов.

Финансовый год федерального правительства в США длится с 1 октября по 30 сентября. Так, в минувший понедельник американская задолженность выросла на $143,3 млрд, а 1 октября, в первый день нового года, еще на $204,3 млрд. В результате объем госдолга США достиг рекордных $35,67 трлн.

Как отмечает РИА Новости, произошедшая смена фингода стала самой дорогой в истории госдолга Соединенных Штатов. В 2023 году увеличение суверенной задолженности с началом финансового года составило $315,7 млрд за два дня, а в 2022 году — $252,5 млрд.

В августе издание Fox Business со ссылкой на данные Бюджетного управления конгресса писало, что государственный долг США в следующем десятилетии может достигнуть $54 трлн. Авторы материала отмечали, что, если этот долг материализуется, он поставит под угрозу статус Соединенных Штатов на мировой арене.

Летом 2023 года американский госдолг впервые в истории превысил отметку в $35 трлн, что составляет около трети общего мирового долга. Экономисты допускают, что экономика США может сползти в рецессию до конца 2024 года.

Ранее госдолг Великобритании достиг рекорда с 1960-х.

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