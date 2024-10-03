Эксперты ожидают стабилизации рубля в ближайшие недели

Центробанк России в 26 раз увеличит продажи валюты в октябре с ₽0,2 млрд до ₽5,3 млрд на фоне снижения закупок Минфином. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Минфина, с 7 октября по 6 ноября 2024 года на покупку иностранной валюты и золота будет направлено 71,9 млрд руб. Ежедневный объем операций составит 3,1 млрд руб., что в 2,4 раза меньше, чем в предыдущем периоде.

«Учитывая, что Банк России продает валюты на 8,4 млрд руб. в день, чистые продажи юаня вырастут до 5,3 млрд руб. Это может с одной стороны немного укрепить рубль, с другой чуть снимет напряженность с ликвидностью в юане», — пояснил Forbes автор Telegram-канала TrueEcon Егор Сусин.

Минфин объяснил сокращение закупок отклонением фактических нефтегазовых доходов от ожидаемых в сентябре на 38,6 млрд руб. В октябре ведомство прогнозирует дополнительные нефтегазовые доходы в размере 110,4 млрд руб.

Директор по инвестициям «Астра УА» Дмитрий Полевой отметил, что увеличение нетто-продаж валюты, рост обязательств экспортеров в октябрьский налоговый период и отдельные выплаты дивидендов вкупе с ожиданиями дальнейшего повышения ставки ЦБ могут стабилизировать рубль в ближайшие недели. В четвертом квартале он ожидает курс доллара в диапазоне 90–95 руб., а юаня — 12,8–13,5 руб.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил , что около половины расчетов за энергоресурсы РФ проходит в рублях.

Ранее курс юаня поднялся до максимума за год.