Интервью главы Банка Англии «уронило» фунт

Фунт стерлингов в четверг опустился до трехнедельных минимумов по отношению к евро и доллару после интервью главы Банка Англии Эндрю Бейли изданию Guardian.

По состоянию на 13:45 по московскому времени курс фунта составлял €1,1884 (-1,07%), или $1,3119 (-1,12%). Об этом свидетельствуют данные торгов.

Бейли заявил, что британский регулятор может стать более агрессивным в снижении процентной ставки, если данные по инфляции продолжат оставаться хорошими.

«Я думаю, что экономика пережила потрясения последних пяти лет лучше, чем многие из нас опасались. Так что есть база для развития», — сказал глава Банка Англии.

В сентябре регулятор ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений на уровне 5% годовых. Ожидается, что на заседании 7 ноября британский ЦБ снизит ставку на 25 базисных пунктов.

Ранее эксперт описал сценарий с ростом ключевой ставки в России до 23%.