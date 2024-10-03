Банки выступили против запрета на увеличение лимитов по кредитным картам

Банки выступили против законодательной инициативы о запрете на увеличение лимита по кредитным картам в рамках одного договора с заемщиком. Об этом пишет РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка (НСФР), направленные Центробанку, Минфину, Совету Федерации и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 5 апреля 2024 года, а 2 октября он был принят в первом чтении. Автором инициативы выступил сенатор Айрат Гибатдинов. Документ вносит изменения в закон «О потребительском кредите (займе)» и устанавливает запрет включать в договор потребительского кредита условия, «предусматривающие возможность увеличения лимита кредитования без заключения нового договора потребительского кредита (займа)».

Согласно письму НСФР, сейчас большинство банков включает в условия договора с клиентами условие о возможности увеличения лимита кредитования в пределах установленного максимального значения. Отмечается, что такой порядок юридически не является односторонним изменением договора в части изменения кредитного лимита.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку рассказал РБК, что пока не видел письмо НСФР, однако ему известна позиция организации, которая была озвучена на заседании Госдумы. По его словам, аргументы НСФР будут рассмотрены, и, исходя из них будут приниматься решения.

В отзыве правительства на законопроект отмечается, что его принятие будет способствовать снижению уровня закредитованности граждан. При этом, поскольку лимит кредитования является одним из условий заключенного договора, то правительство предлагает не вводить обязанность по заключению нового соглашения, а вместо этого внести изменения в индивидуальные условия.

29 сентября депутат Сергей Колунов рассказал об инициативе, подразумевающей ограничение числа потребительских кредитов на одного гражданина.

Ранее Банк России зафиксировал рост закредитованности населения.