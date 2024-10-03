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Владислав Бакальчук подал иск к Татьяне Бакальчук

Владислав Бакальчук подал иск о возврате домена Wildberries.ru из ООО «РВБ»

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Сергей Бобылев/РИА Новости/Телеграм-канал «Владислав Бакальчук»

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы к своей супруге Татьяне Ким (Бакальчук) и ООО «РВБ» с требованием признать недействительной сделку по передаче домена Wildberries.ru объединенной компании. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«В настоящее время вопрос о принятии иска к производству не решен», — говорится в заявлении суда.

Бакальчук заявил изданию Forbes, что они с Татьяной пока состоят в браке, бракоразводный процесс не завершен, а брачного договора между ними не заключалось.

Бизнесмен утверждает, что сделка по передаче домена Wildberries.ru является «противоречащей всем законам и здравому смыслу». Он заявляет, что его согласие и желание на передачу домена не учитывались и в результате он перестал быть совместной собственностью Бакальчуков. По оценкам экспертов, стоимость домена составляет не менее $3 млн.

Бакальчук настаивает на том, что не позволит никому присвоить результаты своей 20-летней работы без его согласия и планирует вернуть себе домен.

Wildberries начала объединение с Russ в июне, процесс слияния завершился в начале августа. Для этого стороны создали совместное предприятие — ООО «РВБ». Цель объединения двух площадок заключалась в создании конкурента американскому Amazon и китайской Alibaba.

29 июля Wildberries передала свой домен совместной с Russ компании. Это стало возможным после того, как в начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ».

20 сентября Федеральная антимонопольная служба РФ согласовала передачу компаний группы Russ в ООО «РВБ». В рамках процедуры объединенная организация станет владельцем юрлиц группы оператора наружной рекламы.

Ранее Бакальчук обвинил руководство Wildberries в плохом обращении c сотрудниками.

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