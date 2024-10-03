Эксперт оценил вероятность мирового нефтяного кризиса

Перекрытие Ормузского пролива из-за разгорания конфликта на Ближнем Востоке приведет к глобальному энергетическому кризису. Пока такой сценарий маловероятен, сказал «Газете.Ru» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, через Ормузский пролив проходит 20% мировой торговли нефти ежесуточно.

«В случае перекрытия пролива окажется заперта нефть Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, самого Ирана. И 20% мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ) при таком сценарии остановится. Но мы такого сценария пока не видим. Это действительно должна быть угроза полной остановки, полного разрушения нынешнего политического режима в Иране. Нефтяной экспорт Ирана сейчас примерно 1,7 млн баррелей в сутки», — отметил эксперт.

По его словам, если хотя бы половину этого экспорта выбьют атаками израильтяне, будет довольно жесткий дефицит нефти на мировом рынке. В этом случае цена барреля эталонной североморской нефти Brent взлетит до $90 и выше, уверен Юшков. Он назвал этот сценарий выгодным для России. Рост цен на нефть РФ выгоден, но не запредельный, потому что слишком высокая цена на топливо начинает убивать спрос, пояснил Юшков. Оптимальный уровень для России — коридор от $80 до $90 за баррель Brent.

Юшков подчеркнул, что рынок нефти реагирует на события на Ближнем Востоке, но довольно осторожно. Иран много раз заявлял, что он сильно ударит по Израилю, и страны вроде как начинали обмениваться ударами, но это довольно быстро сходило на нет, уточнил эксперт. И так как это происходило уже несколько раз, финансовый рынок привык, и теперь даже прямой обмен ударами не воспринимает как высокую вероятность событий эскалации конфликта, заключил Юшков.

1 октября Иран выпустил около 200 ракет по Израилю. Тель-Авив собирается в ближайшее время ответить на этот удар, исключая атаку по ядерным объектам Тегерана.

Ранее Байдена обвинили в уязвимости США к скачкам цен на нефть.