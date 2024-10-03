Абоненты МТС смогут сэкономить до 8 тысяч рублей при покупке смартфона

Компания МТС запустила акцию, которая позволит абонентам получить скидку до 8 тыс. рублей при покупке смартфонов HUAWEI. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Предложением смогут воспользоваться те, кто решит совершить покупку в магазинах и на сайте МТС.

Для участия в акции абонентам нужно выбрать акционный смартфон и добавить к покупке подписку экосистемы МТС Premium на 15 месяцев.

При онлайн-заказе скидка применится в корзине автоматически, а при оформлении заказа офлайн в магазине необходимо сообщить продавцу о желании участвовать в акции.

Отмечается, что абоненты других сотовых операторов также могут получить скидку, выбрав абонемент на тариф «МТС Больше» или «МТС Супер» на 3, 6 или 12 месяцев или тариф «МТС Проще» на 12 месяцев.

В акции участвуют смартфоны HUAWEI Nova 12I, HUAWEI Nova 12S, HUAWEI Nova 12SE, HUAWEI Nova Y61, HUAWEI Nova Y72 и HUAWEI Pura 70.

Предложением можно воспользоваться до 31 октября.

По словам коммерческого директора розничной сети МТС Алексея Помозова, в этом году интерес к смартфонам HUAWEI в розничной сети компании оказался в 30 раз выше, чем в прошлом году.