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Абоненты МТС смогут сэкономить до 8 тысяч рублей при покупке смартфона

В МТС заявили о росте популярности китайских смартфонов у россиян

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Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Компания МТС запустила акцию, которая позволит абонентам получить скидку до 8 тыс. рублей при покупке смартфонов HUAWEI. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Предложением смогут воспользоваться те, кто решит совершить покупку в магазинах и на сайте МТС.

Для участия в акции абонентам нужно выбрать акционный смартфон и добавить к покупке подписку экосистемы МТС Premium на 15 месяцев.

При онлайн-заказе скидка применится в корзине автоматически, а при оформлении заказа офлайн в магазине необходимо сообщить продавцу о желании участвовать в акции.

Отмечается, что абоненты других сотовых операторов также могут получить скидку, выбрав абонемент на тариф «МТС Больше» или «МТС Супер» на 3, 6 или 12 месяцев или тариф «МТС Проще» на 12 месяцев.

В акции участвуют смартфоны HUAWEI Nova 12I, HUAWEI Nova 12S, HUAWEI Nova 12SE, HUAWEI Nova Y61, HUAWEI Nova Y72 и HUAWEI Pura 70.
Предложением можно воспользоваться до 31 октября.

По словам коммерческого директора розничной сети МТС Алексея Помозова, в этом году интерес к смартфонам HUAWEI в розничной сети компании оказался в 30 раз выше, чем в прошлом году.

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