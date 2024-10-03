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Бюджетникам хотят проиндексировать зарплаты в 2025 году

«Ведомости»: кабмин предложил повысить зарплаты бюджетникам в 2025 году на 13,2%

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Depositphotos

Правительство РФ предложило проиндексировать зарплаты бюджетникам социальной сферы на 13,2% в 2025 году. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на внесенный в Госдуму бюджетный пакет.

Также предполагается дальнейшее повышение зарплат в 2026-м и 2027-м — на 10,2% и 8,3% соответственно.

Речь идет об индексации выплат медработникам, врачам, учителям, ученым и соцработникам. Зарплаты остальных сотрудников госучреждений вырастут на 4,5% в следующем году и на 4% в 2026 и 2027 годах.

Врачи сегодня являются одной из самых дефицитных профессий в России. Индекс активных резюме на одну вакансию составляет 1,2. Сильнее всего в стране ощущается нехватка дворников — индекс активных резюме на одну вакансию составляет всего 0,9.

Ранее россиянам рассказали, можно ли попросить зарплату досрочно.

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