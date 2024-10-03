Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России хотят повысить предельный размер ссуд для одобрения кредитных каникул

Предельный размер ссуд для одобрения кредитных каникул в РФ хотят повысить

close
Shutterstock/Tero Vesalainen

Российские власти обсуждают повышение максимального размера ссуд, по которым можно получить кредитные каникулы. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на директора департамента финансовой политики Минфина РФ Алексея Яковлева.

По его словам, это связано с ростом средней величины займов.

В данный момент оценивается, насколько следует увеличить порог, чтобы соблюсти баланс между интересами заемщиков и банков. Изменение не должно привести к чрезмерной нагрузке на участников рынка — иначе оно может повлиять на эффективность кредитования и повлечь возможное ужесточение условий по выдаче ссуд.

Данный порог могут изменить уже в этом году, считает директор департамента финансовой политики Минфина.

В Банке России поддержали изменение предельного размера займа. В регуляторе отметили, что следует установить пороги на таком уровне, чтобы россияне могли обращаться за послаблением по большинству ссуд.

Льготный период не влияет значительно на прибыль банков, а заемщик обязан погасить пропущенные платежи в будущем, подчеркнули в ЦБ.

Порог по автокредитам в данный момент составляет не более 1,6 млн рублей, по другим потребительским ссудам — 450 тыс. рублей, а по кредитным картам максимальный размер не больше 150 тыс. рублей.

При этом издание подчеркивает, что на практике этот механизм не работает и банки отказывают в девяти из десяти случаях.

1 октября Центробанк обнаружил, что некоторые банки манипулируют расчетом полной стоимости кредита по кредитным картам, нарушая закон о потребительском кредите.

Ранее экономист объяснила, почему банки менее охотно стали выдавать кредиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами