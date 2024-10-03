В России хотят повысить предельный размер ссуд для одобрения кредитных каникул

Российские власти обсуждают повышение максимального размера ссуд, по которым можно получить кредитные каникулы. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на директора департамента финансовой политики Минфина РФ Алексея Яковлева.

По его словам, это связано с ростом средней величины займов.

В данный момент оценивается, насколько следует увеличить порог, чтобы соблюсти баланс между интересами заемщиков и банков. Изменение не должно привести к чрезмерной нагрузке на участников рынка — иначе оно может повлиять на эффективность кредитования и повлечь возможное ужесточение условий по выдаче ссуд.

Данный порог могут изменить уже в этом году, считает директор департамента финансовой политики Минфина.

В Банке России поддержали изменение предельного размера займа. В регуляторе отметили, что следует установить пороги на таком уровне, чтобы россияне могли обращаться за послаблением по большинству ссуд.

Льготный период не влияет значительно на прибыль банков, а заемщик обязан погасить пропущенные платежи в будущем, подчеркнули в ЦБ.

Порог по автокредитам в данный момент составляет не более 1,6 млн рублей, по другим потребительским ссудам — 450 тыс. рублей, а по кредитным картам максимальный размер не больше 150 тыс. рублей.

При этом издание подчеркивает, что на практике этот механизм не работает и банки отказывают в девяти из десяти случаях.

1 октября Центробанк обнаружил, что некоторые банки манипулируют расчетом полной стоимости кредита по кредитным картам, нарушая закон о потребительском кредите.

Ранее экономист объяснила, почему банки менее охотно стали выдавать кредиты.