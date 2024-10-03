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В России составили портрет успешного продавца на маркетплейсах

Успешные продавцы на маркетплейсах зарабатывают в среднем 3,5 млн рублей в месяц

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Средняя выручка успешных продавцов на маркетплейсах в России с начала 2024 года составила почти 3,5 млн рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании Центра развития предпринимателей PRO Wildberries и Модульбанка (есть у «Газеты.Ru»). Аналитики также составили портрет успешного селлера.

Большинство успешных продавцов выходят на среднемесячный оборот в диапазоне от 1 млн до 5 млн рублей в месяц — таких 45%. У 10% селлеров оборот составляет от 5 млн до 10 млн рублей, еще у 6% — более 10 млн рублей.

Ассортимент проданных товаров у сильных селлеров в среднем насчитывает 345 артикулов. Этот показатель позволяет сделать вывод, что, как правило, успешные предприниматели на маркетплейсе работают с большой товарной матрицей.

«Средний рейтинг процветающего селлера маркетплейса — 4,71 балла (из максимальных 5). При этом «пятеркой» могут похвастаться менее 1% продавцов. Больше всего селлеров — 32% — с оценкой 4,8 балла. Только у 5% продавцов рейтинг менее 4,5 балла. Рейтинг влияет на принятие потребителем решения о покупке товара у конкретного селлера. Некоторые покупатели готовы приобрести товар и чуть дороже, но у продавца с более высоким рейтингом», — отметила исполнительный директор Wildberries Юлия Кукота.

Безоговорочным лидером по проценту закупки товаров по направлению является Китай — там приобретают и производят товары более половины всех продавцов, работающих с валютой. Однако в 2024 году число платежей по этому направлению снизилось более чем на 15% из-за усиления санкционного давления на банки Китая. Опасение получения вторичных санкций вызвало увеличение средней длительности времени проверки платежа принимающей стороной. В то же время пропорционально выросло количество платежей по направлениям стран, входящих в СНГ, что говорит о перераспределении закупок. Наибольшую динамику в 2024 году показали такие направления, как Киргизия (рост в пять раз), Белоруссия (рост втрое) и Армения (рост в три раза).

Основная доля успешных продавцов работает на одном, реже — на двух маркетплейсах одновременно. В среднем на один личный кабинет селлера приходится три сотрудника. Владельцы магазинов начинают привлекать менеджеров с ростом оборотов на площадке. В среднем предприниматели расходуют на рекламное продвижение 147,3 тыс. рублей в месяц.

На первом месте по количеству зарегистрированных поставщиков находится Москва — почти каждый пятый селлер с оборотом более 500 тыс. рублей в месяц «прописан» тут (19% от общей доли). Второе место — у Московской области, где зарегистрирован почти каждый десятый продавец (9%).
В топ-5 вошли Санкт-Петербург (4%), Краснодарский край (3%) и Свердловская область (также 3%).

Исследование было проведено в сентябре. В нем анализировались продавцы с оборотом от 500 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что этим летом жители России существенно сократили покупки на маркетплейсах.

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