Стало известно самое популярное развлечение россиян

Боулинг, парки аттракционов и бильярд стали самыми популярными видами досуга у россиян в 2024 году. Об этом свидетельствует анализ транзакций по картам клиентов, который провели в Почта Банке с начала года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Копия есть у «Газеты.Ru».

Траты на боулинг выросли на 6%, а средний чек увеличился на 9%, до 1171 рубля. Расходы на посещение парков аттракционов и луна-парков поднялись на 4%, со средним чеком в 745 рублей, что на 5% больше прошлогоднего показателя. Бильярд замыкает тройку лидеров с ростом трат на 3% и средним чеком в 624 рубля, увеличившимся на 2%.

При этом россияне стали экономить на занятиях в танцклубах и студиях. Траты на этот вид досуга снизились почти на 1%, а средний чек упал на 12%, до 854 рублей. Эксперты связывают это с ростом бесплатных танцевальных мероприятий и мастер-классов.

Также на 7,5% сократились расходы на спортивные клубы и секции, хотя средний чек незначительно вырос — до 1608 рублей. В банке полагают, что это обусловлено увеличением возможностей для бесплатных занятий спортом на фоне роста цен на абонементы в спортклубах.

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