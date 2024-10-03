Бумажный документооборот в России бьет рекорды

Объем пересылаемых россиянами бумажных документов за три квартала 2024 года вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СДЭК.

Несмотря на рост популярности электронного документооборота, граждане РФ отправили 177 тонн документов, что в 5,5 раза больше, чем за тот же период 2023 года (32 тонны). Если представить наглядно, то 177 тонн — это вес примерно сотни легковых автомобилей.

По данным СДЭК, наибольший прирост по отправке документов наблюдается на юге России. Лидерами стали Ростов-на-Дону (+523%), Краснодар (+517%) и Воронеж (+507%). Москва и Санкт-Петербург заняли пятое и шестое места с приростом в 478% и 448% соответственно.

Меньше всего увеличилась пересылка бумажных документов в Уфе и Волгограде — в три и четыре раза соответственно.

Самым популярным месяцем для отправки документов в 2023 году стал июнь, а в 2024 — август и в целом весь летний период. Наименьшая активность в обоих годах наблюдалась в январе и феврале.

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