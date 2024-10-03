Стало известно, кто из россиян берет крупные микрозаймы

Среднесрочные займы с выплатой в рассрочку, или Installment (IL), наиболее популярны среди работников по найму (доля от всех займов, выданных этой категории граждан — 39,2%). Также крупные займы предпочитают родители в декретном отпуске (39,1%) и пенсионеры (38,6%), говорится в исследовании компании «Робот Займер» (есть у «Газеты.Ru»).

Наименьшим спросом эти займы пользуются у работающих по частичной занятости (30,8%) и студентов (36,6%). Не слишком часто среднесрочными займами пользуются и самозанятые (36,9%). Среди этих групп более всего популярны займы «до зарплаты», или PDL.

В обоих сегментах наибольшим «аппетитом» отличаются владельцы бизнеса (14,9 тыс. рублей по среднесрочным займам с выплатой по графику и 12,7 тыс. рублей по займам «до зарплаты» с единовременным платежом). Крупные суммы также требуются самозанятым (14,0 тыс. рублей по IL и 11,7 тыс. рублей по PDL) и работникам по найму (12,9 тыс. рублей по IL и 10,8 тыс. рублей по PDL).

Меньше всего денег необходимо работающим по частичной занятости (10,2 тыс. рублей по IL и 7,5 тыс. рублей по PDL), студентам (10,6 тыс. рублей по IL и 9,2 тыс. рублей по PDL) и пенсионерам (10,9 тыс. рублей по IL и 9,5 тыс. рублей по PDL).

«Займы с выплатой в рассрочку наиболее популярны у той части населения, что получает стабильный ежемесячный доход — личный или семейный. Им проще и понятнее отчислять фиксированную сумму раз в месяц для выплаты по обязательствам. В то же время группы граждан, чей размер дохода более подвержен колебаниям, предпочитают небольшие займы «до зарплаты», которые можно вернуть так же быстро, как и взять. Владельцы бизнеса и самозанятые нередко обращаются за заемными средствами не только на личные цели, но и нужды своего дела»,— отметили аналитики.

Аналитики компании в сентябре проанализировали историю более 500 тыс. клиентов, подавших заявки на заем в конце лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что у россиян, берущих займы под залог машины, заметно выросли доходы.