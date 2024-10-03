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Россиян предупредили о подорожании стройматериалов

«РОКВУЛ»: стройматериалы подорожают на 10% во второй половине года

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Павел Бедняков/РИА Новости

Цены на стройматериалы вырастут на 5-10% в зависимости от категории во второй половине 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал директор по продажам компании «РОКВУЛ» Максим Тарасов.

«На данный момент массовый сегмент практически на 100% состоит из отечественных материалов. Если рассматривать комфорт-класс и сегмент элитного жилья, то частично отделку и бытовую технику до сих пор перевозят из-за рубежа. Но количество импортных составляющих снижается. Отделочные материалы, которые раньше привозили из Италии и других стран, сейчас заменили на турецкие, китайские и российские продукты, которые, на мой взгляд, по качеству практически не уступают итальянским», — отметил Тарасов.

В 2025 году рост цен будет более умеренным, уверен эксперт. Он предрек небольшое снижение спроса на стройматериалы в 2025 году. Сроки реализации проектов со стороны девелоперов вырастут, что может повлечь за собой ослабление спроса, пояснил эксперт. По его словам, из-за ограниченных мощностей возможен дефицит стройматериалов, соответственно, это не будет способствовать снижению цены на них, а еще один фактор, влияющий на рост цены – инфляция.

По данным опроса «РОКВУЛ», в 2023 году 35% россиян стали отдавать предпочтение стройматериалам «с российской пропиской» – доля таких респондентов увеличилась в два раза за год. Если в 2022 году выбор в пользу местных марок строительных материалов делали только 17% россиян, то в 2023 году – уже вдвое больше. Также 10% отказались от покупки иностранных стройматериалов (в 2022 году таких взглядов придерживались 3% опрошенных).

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