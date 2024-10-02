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В Минфине объяснили, как профинансируют рост расходов бюджета на 1,5 трлн рублей

Колычев: рост расходов на 1,5 трлн рублей профинансируют из бюджетных остатков

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Depositphotos

Рост расходов российского бюджета в 2024 году на 1,5 трлн рублей произведут без внесения поправок в законодательство, за счет бюджетных остатков. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минфина РФ Владимира Колычева.

Отвечая на вопрос о том, будут ли внесены осенние поправки в бюджет, Колычев ответил отрицательно, поскольку, по его словам, выросшие расходы уже вписаны в оценку Минфином дефицита бюджета.

«Вот эти 1,5 трлн мы финансировать за счет дополнительных заимствований не собираемся. <...> Мы будем финансировать за счет накопленных рублевых остатков федерального бюджета», — сказал представитель Минфина.

Он также отметил, что даже после финансирования выросших расходов в бюджете останутся средства.

30 сентября в Госдуму внесли проект бюджета на ближайшие три года. Он, как и раньше, будет дефицитным, но эксперты не сочли это критичным и даже назвали ситуацию комфортной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минфине РФ анонсировали возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров.

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