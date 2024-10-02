В Минфине объяснили, как профинансируют рост расходов бюджета на 1,5 трлн рублей

Рост расходов российского бюджета в 2024 году на 1,5 трлн рублей произведут без внесения поправок в законодательство, за счет бюджетных остатков. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минфина РФ Владимира Колычева.

Отвечая на вопрос о том, будут ли внесены осенние поправки в бюджет, Колычев ответил отрицательно, поскольку, по его словам, выросшие расходы уже вписаны в оценку Минфином дефицита бюджета.

«Вот эти 1,5 трлн мы финансировать за счет дополнительных заимствований не собираемся. <...> Мы будем финансировать за счет накопленных рублевых остатков федерального бюджета», — сказал представитель Минфина.

Он также отметил, что даже после финансирования выросших расходов в бюджете останутся средства.

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