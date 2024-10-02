Логистический оператор Pony Express предупредил о повышении тарифов

Логистический оператор Pony Express до конца года повысит тарифы на 20%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании Марью Дей.

«Мы больше не можем сдерживать рост зарплат персоналу», — пояснила она.

В условиях обострения дефицита кадров бизнес не может ограничиваться небольшой индексацией зарплат своим сотрудникам, отметила Дей. По ее словам, в Pony Express пробовали предложить комплектовщикам оклад на 10% выше рынка, но это «не очень помогло».

Еще один фактор, оказывающий влияние на ценовую политику оператора, — нехватка складских помещений. Компания уже использует имеющиеся площади на 96%. Арендовать новые помещения не получается из-за отсутствия предложения в Москве, отметила Дей.

Последний раз Pony Express поднимал тарифы в ноябре 2023 года.

На днях российские перевозчики предупредили о риске дефицита фур из-за роста утильсбора и дорогого лизинга.

Ранее Россия столкнулась с нехваткой вагонов для грузов с Дальнего Востока.