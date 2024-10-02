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Российский банк ввел ограничение на количество кредитных карт

В ВТБ ограничили выдачу кредитных карт до одной на клиента

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Depositphotos

ВТБ с октября 2024 года временно ограничивает выдачу кредитных карт до одной на клиента. Об этом пишет РБК .

Банк объясняет это решение ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка и стремлением снизить финансовую нагрузку на клиентов.

Представитель ВТБ сообщил: «На фоне общего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка России ВТБ также снижает финансовую нагрузку для клиентов, чтобы не допустить их закредитованности. Как и другие участники рынка, с октября мы временно планируем одобрять одну кредитную карту для клиента».

Ограничение не затронет клиентов, уже имеющих несколько кредитных карт ВТБ. Подобные правила действуют и в других банках: Сбербанк и ОТП Банк выдают только одну кредитную карту, Т-банк допускает оформление карт с разными программами лояльности, а Альфа-банк позволяет иметь до двух карт.

Эксперты связывают эти ограничения с ужесточением требований ЦБ по показателю долговой нагрузки (ПДН). Регулятор установил более строгие макропруденциальные лимиты на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Теперь на потребкредиты с ПДН выше 80% должно приходиться 3% от общего объема выдач вместо 5%, а доля ссуд с ПДН 50-80% должна сократиться с 20% до 15%.

Накануне стало известно, что ЦБ обнаружил манипуляции банков при расчете полной стоимости кредита (ПСК) по кредитным картам. Некоторые банки учитывают только льготные ставки, вводя заемщиков в заблуждение. Регулятор настаивает на расчете ПСК с учетом всех возможных платежей после льготного периода.

Ранее Банк России зафиксировал рост закредитованности населения.

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