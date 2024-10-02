Стало известно, как маркетплейсы обманывают россиян

Первый способ, с помощью которого маркетплейсы обманывают россиян, — приманка на низкий ценник. Об этом «Газете.Ru» сказала юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова.

«Этот инструмент работает и на колхозном рынке, и в онлайн-торговле. Правда, на базаре продавца, который занижает цену, могут просто побить. В мире маркетплейсов физическая расправа не так вероятна, поэтому эти фортели проходят. Маркетплейс — площадка, на которой продавцы реализуют свои товары покупателям. Это даже не посредник, это просто инфраструктура», — сказала эксперт.

По ее словам, покупатель, зайдя на маркетплейс, видит, что некий товар там стоит значительно дешевле, чем везде, и машинально кладет его в корзину. Не потому, что ему этот предмет нужен. По словам Волковой, срабатывает древний потребительский рефлекс — налетай, подешевело.

Второй способ обмана — покупатели никогда заранее не могут спрогнозировать скидки на те или иные товары. По словам Волковой, для скидок покупателям представители маркетплейса могут взять как товар-«звезду», продажи которого и так быстро растут, так и «дойную корову». «Дойной коровой» эксперт назвала товар, уже набравший большой спрос и теперь продающийся большими объемами. По словам эксперта, кто и по каким параметрам определяет, на какой товар будет скидка, узнать заранее невозможно. Волкова пояснила, что для маркетплейса нет особой разницы, кого именно из продавцов выбрать для субсидирования цены. А любое снижение цены на товар стимулирует его продажи, заключила эксперт.

По данным банка «Синара», этим летом жители России существенно сократили покупки на маркетплейсах. Число операций через Систему быстрых платежей на онлайн-площадках за лето сократилось вдвое, оценили в кредитной организации.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян покупают в онлайне ночью.