Россиянам рассказали, можно ли попросить зарплату досрочно

Трудовой кодекс не обязывает работодателя выплачивать зарплату раньше срока, установленного в договоре, даже при форс-мажорных обстоятельствах. Об этом «Газете.Ru» сказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Галина Чемоданова.

«Например, мелкие предприятия до 100 человек могут предоставить материальную помощь по устной просьбе работника в день обращения. В то время как в крупных организациях каждая ситуация рассматривается отдельно в соответствии с внутренним регламентом. В нем указаны лимиты, основания для выплат и необходимые документы», — пояснила Чемоданова.

По ее словам, работник может обратиться с просьбой об оказании материальной поддержки: оказать ее — это право, но не обязанность компании. Чаще всего компании предлагают материальную помощь в шести случаях — при рождении ребенка, потери близкого родственника, дорогого лечения или внезапных финансовых трудностях, уточнила эксперт. Также бывают ситуации, когда поддержку оказывают бывшим сотрудникам и членам их семей, добавила Чемоданова.

Она отметила, что узнать информацию о возможных выплатах сотрудники могут в отделе кадров. Там расскажут, как написать заявление и какие документы могут понадобиться. Скорее всего, работодатель попросит подтвердить свое сложное положение документально. В зависимости от ситуации для этого может подойти, например, справка из полиции или медицинское заключение, объяснила эксперт.

Она призвала учесть, что просьбу о материальной помощи могут отклонить, если сотрудник нарушал трудовую дисциплину, имеет дисциплинарное взыскание или уже обращался за поддержкой. Если выплату все же одобрили, скорее всего она поступит вместе с зарплатой. В случае отказа со стороны работодателя попробуйте попросить помощи у коллег, заключила эксперт.

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