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Компания restore: в третий раз разместила ЦФА на платформе А-Токен

restore: выпустила ЦФА на платформе Альфа-Банка на 800 млн рублей

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Shutterstock

Компания restore: в третий раз провела размещение ЦФА на платформе А-Токен Альфа-Банка. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

В Альфе уточнили, что объем эмиссии составляет 800 тысяч ЦФА общей стоимостью 800 млн рублей, сроком на 8 месяцев и доходностью 21,7% годовых.

Выпуски представлены в форме простого денежного требования с фиксированной доходностью, которое предполагает фиксированный доход в виде выплат от эмитента.

Директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков отметил, что команда банка рада партнерской оценке новых инвестиционных инструментов, которые позволяют эффективно привлекать дополнительное финансирование.

«При этом эмитенты из розничного сектора могут расширять линейки востребованных продуктов, а инвесторы — размещать средства на выгодных условиях в ЦФА с высоким уровнем надежности», — сказал он.

По его словам, банк планирует наращивать выпуски и создавать новые интересные форматы для всех участников сделок.

Как отметил президент и управляющий партнер Inventive Retail Group Тихон Смыков, в целом компанией было запущено ЦФА на общую сумму 1,2 млрд рублей.

«Мы увидели успешность данного цифрового инструмента и будем его использовать дальше. Наша компания активно развивается, расширяет ассортимент товаров наших сетей и открывает новые форматы существующих магазинов. Привлечение инвестиций позволит сделать этот процесс еще активнее», — подчеркнул он.

Отмечается, что эмитентом сделки выступило юридическое лицо торговой марки restore: — ООО «реСтор».

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