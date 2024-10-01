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ФАС получила новые инструменты борьбы с ростом цен

Госдума приняла закон о расширении полномочий ФАС

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Государственная дума РФ приняла закон, расширяющий полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по контролю за ценообразованием и соблюдением антимонопольного законодательства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно принятому документу, ФАС получит право отправлять уведомления должностным лицам компаний и органов власти о недопустимости публичных высказываний, которые могут привести к нарушениям антимонопольного законодательства.

Кроме того, ведомство сможет выносить предупреждения владельцам цифровых платформ о прекращении действий, указывающих на возможные нарушения. Это касается случаев навязывания невыгодных условий партнерам, необоснованных отказов от заключения договоров и установления разных цен на идентичные товары.

«Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года», — уточняется в сообщении.

До этого ФАС объявила о начале проверки цен на основные продукты питания в 14 крупнейших торговых сетях страны. Под контроль попадут такие товары, как хлеб, молоко, мясо и овощи из борщевого набора. Принятие закона направлено на усиление контроля за ценообразованием и предотвращение необоснованного роста цен на товары первой необходимости.

Ранее в ФАС заявили цо контроле изменения платы за коммунальные услуги.

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