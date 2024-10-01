США ввели относящиеся к киберсфере санкции против семи россиян и двух юридических лиц из России. Заявление опубликовало министерство финансов США.

Под ограничения попали Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Якубец, а также ООО «Солар-Инвест» и ООО «Вымпел-Содействие».

Они влекут за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с подсанкционными лицами.

В сентябре США заявили о намерении расширять антироссийские санкции на третьи страны.

В августе американский минфин включил в санкционный список 400 физлиц и юрлиц из России, Азии, Европы и Ближнего Востока. В их числе также фигурировал сын министра обороны России Андрея Белоусова Павел.

Ранее стали известны позитивные последствия антироссийских санкций.