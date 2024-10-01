Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На автозаправках «Роснефти» в Петербурге прошли презентации фирменного кофе

На заправках «Роснефти» устроили викторины в честь Международного дня кофе

close
Freepik.com

Сотрудники компании «РН-Северо-Запад» (входит в комплекс «Роснефти») провели викторины на четырех фирменных автозаправочных комплексах в Петербурге в честь Международного дня кофе, который отмечается 1 октября. Также для автомобилистов устроили презентацию кофе, который продается на АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Клиенты сети АЗС «Роснефть» узнали об истории создания напитка, кофейном ассортименте фирменного кафе «Зерно» и получили шанс выиграть подарки.

На АЗС «Роснефть» в Москве и Петербурге начали варить напиток из венесуэльских зерен летом 2023 года, после того, как нефтяная компания подписала соглашение о прямых поставках зернового кофе, произведенного в Венесуэле.

По заказу компании в южноамериканской стране производится деликатная обжарка зерен сорта арабика, выращенных в Андах.

В Северной столице для приготовления свежесваренного кофе клиенты могут воспользоваться помощью робота-бариста.

Аппарат может варить 24 вида тонизирующего напитка, а также помогает составить и приготовить кофе по авторскому рецепту.

Кроме того, 40 видов напитков предлагается автотуристам на АЗС в Ленинградской области на федеральной трассе «Кола».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами