На автозаправках «Роснефти» в Петербурге прошли презентации фирменного кофе

Сотрудники компании «РН-Северо-Запад» (входит в комплекс «Роснефти») провели викторины на четырех фирменных автозаправочных комплексах в Петербурге в честь Международного дня кофе, который отмечается 1 октября. Также для автомобилистов устроили презентацию кофе, который продается на АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Клиенты сети АЗС «Роснефть» узнали об истории создания напитка, кофейном ассортименте фирменного кафе «Зерно» и получили шанс выиграть подарки.

На АЗС «Роснефть» в Москве и Петербурге начали варить напиток из венесуэльских зерен летом 2023 года, после того, как нефтяная компания подписала соглашение о прямых поставках зернового кофе, произведенного в Венесуэле.

По заказу компании в южноамериканской стране производится деликатная обжарка зерен сорта арабика, выращенных в Андах.

В Северной столице для приготовления свежесваренного кофе клиенты могут воспользоваться помощью робота-бариста.

Аппарат может варить 24 вида тонизирующего напитка, а также помогает составить и приготовить кофе по авторскому рецепту.

Кроме того, 40 видов напитков предлагается автотуристам на АЗС в Ленинградской области на федеральной трассе «Кола».