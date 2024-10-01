Стало известно, как вырос спрос на аренду жилья

Спрос на аренду жилья в России вырос на 20-45% с начала 2024 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на рыночных аналитиков.

В агентстве недвижимости TriA рост спроса оценили в 45% за девять месяцев, а в Москве — на 60%. Федеральная компания «Этажи» отметила увеличение интереса к бюджетным квартирам на 20%.

Причинами ажиотажа эксперты называют сезонность и снижение доступности ипотеки. Средний платеж по жилищному кредиту в России за год вырос на 48%, что сделало покупку жилья недоступной для части россиян.

Рост спроса привел к дефициту недорогих вариантов и повышению арендных ставок. В крупнейших городах России стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир выросла более чем на треть.

Объем предложения съемного жилья в целом по стране к сентябрю 2024 года уменьшился на 30% по сравнению с январем. В Москве количество доступных квартир снизилось на 40% год к году и на 15% к началу 2024 года, в Санкт-Петербурге — на 18% с начала года.

«Учитывая существующий дефицит предложений и актуальный размер ключевой ставки, цены, вероятно, продолжат расти как минимум до конца 2024 года», — заявила директор агентства недвижимости TriA Марина Триандофилиди.

До этого риелтор спрогнозировал падение цен на квартиры в новостройках к концу года.

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