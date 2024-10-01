Банк России зафиксировал рост закредитованности населения

Количество россиян с тремя и более кредитами выросло на 20% за год, достигнув 13,2 млн человек к 1 июня 2024 года. Об этом сообщает Центральный банк России в своем обзоре.

По данным регулятора, доля таких заемщиков в розничном кредитном портфеле увеличилась с 46% до 51% за год к 1 июля 2024 года. Их общая задолженность составила 19 трлн рублей при общем розничном портфеле в 37,2 трлн рублей.

ЦБ РФ отмечает, что средняя задолженность заемщиков варьируется в зависимости от количества кредитов: 452 тыс. рублей для одного кредита, 795 тыс. рублей для двух и 1,4 млн рублей для трех и более.

В сегменте микрофинансовых организаций (МФО) также наблюдается рост закредитованности. Доля заемщиков с двумя и более займами МФО выросла с 34,2% до 38,8% за год к 1 июля 2024 года. При этом средний долг заемщика МФО увеличился с 42,3 тыс. до 51,7 тыс. рублей.

До этого НБКИ рассчитало рекомендованный доход для ипотечных заемщиков.

Ранее в Госдуме рассказали о планах ввести лимит на потребительские займы.