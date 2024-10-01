Реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ подошла к концу

Реструктуризация объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ подошла к концу. Об этом сообщила основатель онлайн-ретейлера Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

«Мы теперь готовы к новым проектам», — сказала Ким.

Основательница Wildberries добавила, что в настоящее время компания готовится к «высокому сезону» на потребительском рынке. Также организация занимается внедрением новых проектов, отметила Ким.

Wildberries завершил объединение с Russ в начале августа. Процесс слияния начался в июне. Для этого стороны создали совместное предприятие — ООО «РВБ». Цель объединения двух площадок заключалась в создании конкурента американскому Amazon и китайской Alibaba.

29 июля Wildberries передала свой домен совместной с Russ компании. Это стало возможным после того, как в начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ».

20 сентября Федеральная антимонопольная служба РФ согласовала передачу компаний группы Russ в ООО «РВБ». В рамках процедуры объединенная организация станет владельцем юрлиц группы оператора наружной рекламы.

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