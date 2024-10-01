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Малый и средний бизнес получил свыше 10 млрд рублей микрозаймов через сервис на МСП.РФ

В 2024 году 27% микрозаймов госорганизациями выдано сервисом Корпорации МСП

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Корпорация МСП

Малый и средний бизнес 83 регионов России получил более 4 тыс. микрозаймов на общую сумму свыше 10 млрд рублей с помощью сервиса «Подбор и получение микрофинансирования» на цифровой платформе МСП.РФ. Об этом рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В организации уточнили, что это 27% от всех выданных государственными организациями микрозаймов (ГМФО) за девять месяцев 2024 года.

По словам Исаевича, малый и средний бизнес с осени прошлого года может подавать и получать микрофинансирование через специальный сервис на цифровой платформе МСП.РФ.

«Средний размер такого займа составил 2,4 млн, средний срок кредитования — 2,5 года, средневзвешенная ставка — 7,3%, что в 2-3 раза ниже процентов по банковским кредитам. Средний срок с момента подачи заявки до заключения договора составляет 14 дней», — уточнил он.

При этом глава Корпорации МСП отметил, что из общего объема микрозаймов, полученных через цифровую платформу, 81% пришелся на микропредприятия — представителей МСП, которым обычно труднее всех привлекать деньги в банках.

«Почти две трети (63%) микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, почти треть (31%) — на инвестиционные цели. Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг (27% и 24 % от общего объема микрозаймов), а также производства (18%)», — добавил он.

Отмечается, что лидером среди регионов по объему микрокредитования через онлайн-сервис на МСП.РФ стала Иркутская область. Там выдали 218 кредитов на общую сумму 647,2 млн рублей. На втором месте Удмуртская Республика — 204 выдачи на 541,9 млн рублей. Чувашия заняла третье место — 153 выдачи на 504,3 млн рублей.

Напомним, микрофинансирование малых и средних предприятий и онлайн-доступ к нему осуществляются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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