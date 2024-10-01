В Банке России не исключили роста ключевой ставки выше 20%

Сценарий роста ключевой ставки выше 20% годовых возможен, если на экономику России будут оказывать влияние «новые непредвиденные обстоятельства». Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, пишет «Интерфакс».

«Если экономика столкнется с новыми непредвиденными обстоятельствами, то динамика ключевой ставки может быть иной», — предупредил он, отвечая на вопрос о том, будет ли преодолен показатель 2022 года, который составлял 20%.

Тремасов заверил, что цель Банка России — вернуть инфляцию к 4% по итогам 2025-го. А в конце текущего года она может превысить официальный прогноз регулятора в 6,5-7%, добавил он.

13 сентября Центробанк РФ второй раз в этом году повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 19% годовых.

По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, у Банка России откроется возможность для снижения ключевой ставки в середине 2025 года, и тогда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%.

Ранее в ЦБ заявили, что экономика РФ близка к перегреву.