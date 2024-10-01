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Компаниям — резидентам российских ОЭЗ облегчат получение кредита

«Известия»: работающим в ОЭЗ компаниям упростят получение заемных средств

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ОЭЗ «Тольятти»

Российские власти хотят снять запрет на передачу в залог арендованных у государства земельных участков в особых экономических зонах (ОЭЗ), тем самым облегчив получение компаниями заемных средств. Об этом, ссылаясь на одобренный правительством законопроект, сообщает газета «Известия».

Планируемые изменения позволят частному бизнесу, работающему в ОЭЗ, привлечь крупное заемное финансирование. Это необходимо для старта инвестиционных проектов, которые являются важными для регионального развития.

В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что законопроект предоставит возможность компании — резиденту ОЭЗ на стадии строительства заложить вместе с объектом арендные права на земельный участок и таким образом получить кредит на инвестиционной фазе. В законопроекте содержится механизм, защищающий сохранность целевого назначения земель ОЭЗ. В случае нарушения компанией-резидентом обязательства по кредиту, банк сможет передать заложенные арендные права только другому резиденту этой ОЭЗ либо управляющей компании.

8 июня сообщалось, что пять компаний готовы инвестировать 5,5 млрд рублей в проект особой экономической зоны в республике Марий Эл.

Ранее правительство утвердило создание новых особых экономических зон в России.

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