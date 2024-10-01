Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что больше всего нужно зумерам в работе

Ventra Go: зумеры в России больше других нуждаются в похвале начальства

close
Depositphotos

Более 40% молодых работников в России нуждаются в похвале руководства. Об этом свидетельствуют данные исследования цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go!. Копия есть у «Газеты.Ru».

Но по результатам опроса, главным критерием выбора места работы или подработки для всех респондентов стал размер зарплаты или вознаграждения. Так ответили более 50% представителей поколения Х, зумеров, бумеров и 41% миллениалов.

«Размер зарплаты остается главным критерием выбора работы для всех поколений. Однако есть и различия: зумерам важна возможность быстрого трудоустройства, миллениалам — совпадение миссии компании с их интересами, а старшим поколениям — репутация организации», — сообщила директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова.

По ее словам, зумеры готовы проходить 2-3 собеседования, в то время как большинство бумеров предпочитают ограничиться одним интервью. Более половины респондентов всех возрастов не готовы мириться с задержками выплат.

« 42% зумеров испытывают дискомфорт при отсутствии похвалы от руководителя. Для них также критичны скучные задачи. Миллениалы и поколение Х не терпят токсичную атмосферу в коллективе, а бумеров больше всего не устраивают некомфортные условия труда и долгая дорога», — отметила Ларионова.
Исследование показало, что 48% миллениалов готовы перерабатывать ради результата, в то время как 63% зумеров и 72% бумеров предпочитают выполнять задачи строго в рамках должностных обязанностей.

«Главный вызов для бизнеса сегодня — выработка подходов к эффективной работе мультипоколенческих команд. Важно создавать комфортную среду, учитывающую потребности каждого поколения», — подчеркнула Ларионова.

Опрос был проведен среди 4876 россиян из 16 городов-миллионников.

До этого стало известно, насколько рухнули доходы блогеров-иноагентов.

Ранее россиянам рассказали , что делать перед увольнением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами