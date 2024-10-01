Стало известно, что больше всего нужно зумерам в работе

Более 40% молодых работников в России нуждаются в похвале руководства. Об этом свидетельствуют данные исследования цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go!. Копия есть у «Газеты.Ru».

Но по результатам опроса, главным критерием выбора места работы или подработки для всех респондентов стал размер зарплаты или вознаграждения. Так ответили более 50% представителей поколения Х, зумеров, бумеров и 41% миллениалов.

«Размер зарплаты остается главным критерием выбора работы для всех поколений. Однако есть и различия: зумерам важна возможность быстрого трудоустройства, миллениалам — совпадение миссии компании с их интересами, а старшим поколениям — репутация организации», — сообщила директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова.

По ее словам, зумеры готовы проходить 2-3 собеседования, в то время как большинство бумеров предпочитают ограничиться одним интервью. Более половины респондентов всех возрастов не готовы мириться с задержками выплат.

« 42% зумеров испытывают дискомфорт при отсутствии похвалы от руководителя. Для них также критичны скучные задачи. Миллениалы и поколение Х не терпят токсичную атмосферу в коллективе, а бумеров больше всего не устраивают некомфортные условия труда и долгая дорога», — отметила Ларионова.

Исследование показало, что 48% миллениалов готовы перерабатывать ради результата, в то время как 63% зумеров и 72% бумеров предпочитают выполнять задачи строго в рамках должностных обязанностей.

«Главный вызов для бизнеса сегодня — выработка подходов к эффективной работе мультипоколенческих команд. Важно создавать комфортную среду, учитывающую потребности каждого поколения», — подчеркнула Ларионова.

Опрос был проведен среди 4876 россиян из 16 городов-миллионников.

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