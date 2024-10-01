В России вновь подорожала морковь

С 21 по 28 сентября 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 0,3% против его повышения на 1,7% неделей ранее. Об этом

«Газете.Ru» рассказал автор Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Недельный рост цен товаров в индексе замедлился. За прошедшую неделю из 14 товаров в индексе изменилась цена только на морковь. Она выросла на 4%. Вероятно, началось медленное сезонное повышение цен на овощи, в данном случае – морковь», — отметил экономист.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

С 14 по 21 сентября цены на морковь увеличились на 19,1%, оценивал Абрамов.

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». Индекс Мишек позволяет делать выводы о динамике инфляции в России.

Росстат на неделе с 20 по 26 сентября отметил инфляцию впервые с начала июля — она оказалась 0,08%, а с января потребительские цены выросли на 10,32% год к году.

Ранее экономист заявил о подорожании моркови и хлеба.