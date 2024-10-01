Депутат рассказал, кто может выйти на пенсию досрочно

Россияне могут претендовать на пенсию досрочно — в 60 лет, если накопят 42 года трудового стажа, а россиянки — в 55 лет при наличии 37 лет стажа согласно части 1.2 статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях» . Об этом «Газете.Ru» сказал председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.

В 2024 году пенсионный возраст для женщин составляет 58 лет, а для мужчин — 63 года.

«Если гражданин предпенсионного возраста был уволен по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации, он также сможет выйти на пенсию на два года раньше установленного срока. При этом есть ряд определенных условий: стоять на учете в службе занятости, иметь минимальный стаж работы от 20 лет и 25 лет для женщин и мужчин соответственно, плюс иметь необходимые баллы», — отметил депутат.

По его словам, пониженный возраст выхода на пенсию затрагивает и сотрудников на тяжелом, опасном производстве. В списке — работники с вредными условиями труда и в горячих цехах, водители автобусов и трамваем, участники экспедиций С полным перечнем можно ознакомиться в п. 16, ч. 1, ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». А статья 32 ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» регулирует положения сохранения права на досрочное назначение выплат для отдельных категорий граждан. Там мы можем наблюдать привязку к социальным факторам: женщины, родившие и воспитавшие определенное количество детей, опекуны инвалидов с детства и другие, уточнил Никитин.

Он сказал, что для оформления досрочной пенсии необходимо обратиться в пенсионный фонд по месту жительства или в МФЦ. К заявлению нужно приложить паспорт, СНИЛС и трудовую книжку. Отказать могут только в случае, если не хватает обязательных документов, которые подтверждают стаж или право досрочного выхода на заслуженный отдых, заключил депутат.

В 2024 году к моменту выхода на пенсию россияне должны накопить 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных балла. До 2025 года продолжают действовать такие же условия для пенсионеров. Позже понадобится накопить уже 30 баллов.

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