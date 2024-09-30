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Аналитик спрогнозировал курс доллара и евро на текущую неделю

Аналитик Тимошенко: курс доллара на этой неделе составит 92–94 рубля

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Shutterstock

Нынешняя нестабильность мировых цен на нефть может оказать давление на курс рубля. Такое мнение в интервью РИАМО высказал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

«Цены на «черное золото» могут заметно скорректироваться на фоне геополитических новостей из ближневосточного региона», — пояснил эксперт.

Отдельного внимания, по его словам, заслуживает заявление Банка России о возможном повышении ключевой ставки в октябре. Продолжение курса в сторону жесткой денежно-кредитной политики может оказать поддержку российской валюте, подчеркнул Тимошенко.

По его прогнозам, курс доллара на текущей неделе будет 92–94 рубля, евро — 103–105 рублей.

В первые недели октября рублю пророчат дальнейшее ослабление с возможным ростом к концу месяца на фоне налогового периода и продажи валютной выручки экспортерами. Согласно прогнозам, доллар в октябре будет стоить в коридоре 89–95 рублей, евро — в диапазоне 101–107 рублей, юань — 12,6–13,6 рубля.

Ранее ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро.

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