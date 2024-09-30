В России готовят масштабную программу по обновлению аэропортов

В России планируют реконструировать и построить 77 аэродромов к 2030 году. Об этом сообщается в проекте федерального бюджета.

«В рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» мы рассматриваем возможность реконструкции и строительства не менее 77 аэродромов в период с 2025 по 2030 год», — говорится в документе.

Кроме того, на нацпроект «Беспилотные авиационные системы» в ближайшие три года выделят свыше 112 млрд рублей: 27,829 млрд в 2025 году, 43,753 млрд в 2026-м и 40,526 млрд в 2027-м.

Реализация программ формирования современной городской среды, на которую направят 105 млрд рублей. А вот для комплексного развития сельских территорий с бюджетом за три года панируют потратить 77 млрд рублей.

Со следующего года будет начата программа модернизации коммунальной инфраструктуры – за три года на эти мероприятия из федерального бюджета будет направлено 180 млрд рублей.

Кроме того, на восстановление объектов коммунальной и жилищной инфраструктуры в новых регионах будет предоставлено 152 млрд рублей.

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