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Госэкспертиза одобрила создание «дальневосточного» маршрута поставок газа в КНР

«Газпрому» согласовали «дальневосточный» маршрут экспорта топлива в КНР

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Главное управление государственной экспертизы выдало компании «Газпром» положительное заключение по «дальневосточному» маршруту поставок топлива в КНР. Об этом пишет РИА Новости.

В документе уточняется, что речь идет об объекте капитального строительства «Газопровод-отвод от МГ (магистрального газопровода — «Газета.Ru») Сахалин — ХабаровскВладивосток до государственной границы КНР».

На первом этапе планируется возвести участок от магистрального газопровода до газоизмерительной станции (ГИС). Инфраструктурный объект будет находиться в Лесозаводском районе Приморского края.

«Результаты экспертизы. Положительное заключение», — говорится в документе.

По информации агентства, контракт на создание «дальневосточного» маршрута поставок топлива подписали еще в феврале 2022 года. Ожидается, что по нему в КНР будут экспортировать до 10 млрд кубометров газа в год.

27 сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж по итогам текущего года прогнозируется на уровне 35 млн тонн. В 2023 году соответствующий показатель был на два млн тонн меньше.

Ранее в РФ рассказали о тайных закупках российского газа западными странами.

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