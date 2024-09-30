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Стало известно, как вырастут цены на услуги колдунов в России

Mash: цены на услуги колдунов в России вырастут вдвое

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Depositphotos

В России ожидается 100%-ный рост на услуги колдунов и тарологов. Об этом пишет Mash.ru.

Представители данной сферы объясняют повышение цен высоким спросом.

К услугам таких специалистов стали обращаться крупные IT-компании. Они внедряют элементы гадания в процесс собеседований и даже нанимают штатных тарологов. На рынке появилась новая услуга — подготовка к общению с HR-тарологом, которую проводит другой таролог. Стоимость такой онлайн-консультации составляет 70 руб. за минуту.

Существенно дорожают и магические ритуалы. В Сибири и европейской части России цены выросли на 40–50% из-за увеличившегося спроса. Например, чакровая чистка подорожала с 9,5 до 15 тыс. руб., а снятие деструктива — с 12 до 25 тыс. руб.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов, который неоднократно выступал против деятельности магов и экстрасенсов, предложил лишить их доходов, заявив, что их практики направлены исключительно на обогащение, а не помощь людям.

Ранее в РПЦ призвали запретить магию в России.

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