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На российский рынок вернется престижный французский коньяк

Французский коньяк Hardy вернется на российский рынок

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Vania Zhukevych/Shutterstock/FOTODOM

Престижный французский коньяк Hardy вновь появится на российском рынке. Об этом пишут «Ведомости».

По данным издания, дистрибьютором этого напитка в России станет алкогольная компания Ladoga.

«Предыдущий дистрибьютор перестал ввозить Hardy в августе 2023 года, а к декабрю распродал все остатки на складах. Стоимость коньяка будет варьироваться от 6822 до 82 351 руб. за бутылку в зависимости от серии. Мы планируем выручить не менее 70 млн руб. за год от его продаж», — рассказал представитель Ladoga.

Первая партия объемом 8 тыс. бутылок уже поступила в РФ. Коньяк появится в розничных сетях, включая специализированные бутики и HoReCa. В частности, договоренности достигнуты с Wine Style, «Винографией» и Wine Brothers.

До этого была названа страна, которая стала лидером по импорту российской водки.

Ранее таможня усилила контроль за происхождением импортного вина.

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